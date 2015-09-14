Аскер Делок - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Аскер
|Отчество
|Адамович
|Фамилия
|Делок
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Аскер
|Отчество
|Адамович
|Фамилия
|Делок
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дружба
|15
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -46'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|01.11.2015
|1' -68'
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Динамо (Ставрополь)
|26.10.2015
|69' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.10.2015
|54' -90'
|Дружба (Майкоп)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|83'
|11.10.2015
|1' -46'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|08.10.2015
|1' -53'
|Дружба (Майкоп)
|2:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|18'
|04.10.2015
|86' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:0
|Дружба (Майкоп)
|28.09.2015
|70' -90'
|Дружба (Майкоп)
|2:2
|Терек-2 (Грозный)
|21.09.2015
|84' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:1
|Дружба (Майкоп)
|14.09.2015
|88' -90'
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|07.09.2015
|64' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:1
|Дружба (Майкоп)
|89'
|22.08.2015
|58' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.08.2015
|55' -90'
|Дружба (Майкоп)
|3:2
|Ангушт (Назрань)
|66'
|12.08.2015
|82' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|3:1
|Дружба (Майкоп)
|83'
|04.08.2015
|88' -90'
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|МИТОС (Новочеркасск)