Адам МакДоннелл - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|МакДоннелл
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1997 (25 лет)
|Имя
|Адам
|Фамилия
|МакДоннелл
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|1' -55'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|39'
|30.04.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:2
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|04.12.2015
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|20.10.2015
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)