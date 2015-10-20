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    Адам МакДоннелл - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Адам
    Фамилия МакДоннелл
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 мая 1997 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 1' -55' Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    39'
    30.04.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:2 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    16.04.2016 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.12.2015 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    20.10.2015 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
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