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    Михаил Кеннеди - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Михаил
    Фамилия Кеннеди
    Команда Чарльтон
    Состав Основной
    Родной город Дерри
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 августа 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чарльтон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2015 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 0:3 Престон (Престон)
    17.10.2015 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:0 Чарльтон (Чарльтон)
    04.10.2015 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 2:2 Фулхэм (Лондон)
    26.09.2015 1' -59' Кардифф (Кардифф) 2:1 Чарльтон (Чарльтон)
    19.09.2015 1' -61' Блэкберн (Блэкберн) 3:0 Чарльтон (Чарльтон)
    12.09.2015 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    22.08.2015 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
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