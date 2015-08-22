Михаил Кеннеди - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Кеннеди
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дерри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Кеннеди
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дерри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2015
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:3
|Престон (Престон)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:2
|Фулхэм (Лондон)
|26.09.2015
|1' -59'
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|19.09.2015
|1' -61'
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|22.08.2015
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)