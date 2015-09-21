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    Артем Дудник - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Дудник
    Команда Калуга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Калуга 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -74' Рязань (Рязань) 1:0 Калуга (Калуга)
    18.10.2015 1' -40' Калуга (Калуга) 0:1 Металлург Л (Липецк)
    40'
    11.10.2015 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 3:0 Калуга (Калуга)
    04.10.2015 Был в запасе Калуга (Калуга) 0:3 Витязь (Подольск)
    27.09.2015 Был в запасе Калуга (Калуга) 0:1 Энергомаш (Белгород)
    21.09.2015 Был в запасе Авангард (Курск) 1:0 Калуга (Калуга)
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