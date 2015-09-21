Артем Дудник - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Дудник
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Артем
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Дудник
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Калуга
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -74'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Калуга (Калуга)
|18.10.2015
|1' -40'
|Калуга (Калуга)
|0:1
|Металлург Л (Липецк)
|40'
|11.10.2015
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|3:0
|Калуга (Калуга)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Калуга (Калуга)
|0:3
|Витязь (Подольск)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Калуга (Калуга)
|0:1
|Энергомаш (Белгород)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|1:0
|Калуга (Калуга)