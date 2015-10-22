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    Джаир - статистика

    #87 | Полузащитник
    Имя Франсиско
    Фамилия Жуниор
    Команда Скендербеу
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 февраля 1991 (32 года)
    Рост 172
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Скендербеу 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 82' -90' Скендербеу (Корча) 0:3 Локомотив (Москва)
    26.11.2015 83' -90' Бешикташ (Стамбул) 2:0 Скендербеу (Корча)
    05.11.2015 Был в запасе Скендербеу (Корча) 3:0 Спортинг (Лиссабон)
    22.10.2015 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 5:1 Скендербеу (Корча)
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