Джаир - статистика
#87 | Полузащитник
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Жуниор
|Команда
|Скендербеу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|172
|Вес
|71
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Жуниор
|Команда
|Скендербеу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|172
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Скендербеу
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|82' -90'
|Скендербеу (Корча)
|0:3
|Локомотив (Москва)
|26.11.2015
|83' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|2:0
|Скендербеу (Корча)
|05.11.2015
|Был в запасе
|Скендербеу (Корча)
|3:0
|Спортинг (Лиссабон)
|22.10.2015
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|5:1
|Скендербеу (Корча)