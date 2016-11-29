Никита Макеев - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Никита
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Макеев
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Имя
|Никита
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Макеев
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал Т (мол)
|3
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2017
|46' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.04.2017
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|23.04.2017
|46' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|31.03.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|03.03.2017
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|28.02.2017
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.11.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)