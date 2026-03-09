Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур