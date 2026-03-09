Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 25 тыс

Алексей Чернов - статистика

Уфа
3 июня 1998 (28), Козельск
#40 | Вратарь
197 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уфа
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Шинник
1 : 0
09.03.2026
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
2 : 0
28.02.2026
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Чайка
1 : 1
29.11.2025
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Уфа
0 : 4
23.11.2025
Факел
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
1 : 2
16.11.2025
Арсенал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 1
10.11.2025
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Уфа
3 : 0
03.11.2025
Енисей
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Уфа
3 : 2
25.10.2025
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
2 : 0
20.10.2025
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Сокол
2 : 2
11.10.2025
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Уфа
0 : 0
04.10.2025
Спартак К
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Уфа
0 : 0
28.09.2025
Челябинск
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
20.09.2025
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа
2 : 3
15.09.2025
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Черноморец
3 : 2
07.09.2025
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Торпедо
0 : 0
03.09.2025
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
4 : 0
30.08.2025
Чайка
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
КАМАЗ
3 : 1
23.08.2025
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Уфа
0 : 0
16.08.2025
Родина
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Ротор
1 : 0
10.08.2025
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Уфа
1 : 0
02.08.2025
Шинник
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Факел
1 : 0
27.07.2025
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Уфа
1 : 1
19.07.2025
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Главные новости
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
2
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
Вчера, 22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
Вчера, 22:38
2
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
Вчера, 22:18
5
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
Вчера, 21:56
1
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
Вчера, 21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
Вчера, 20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
Вчера, 20:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+