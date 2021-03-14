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    Александр Канищев - статистика

    #56 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Русланович
    Фамилия Канищев
    Команда Чертаново
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 января 1998 (25 лет)
    Рост 178
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чертаново 14 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2021 1' -46' Спартак-2 (Москва) 4:3 Чертаново (Москва)
    08.05.2021 70' -90' Чертаново (Москва) 1:3 Пари НН (Нижний Новгород)
    02.05.2021 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Чертаново (Москва)
    24.04.2021 1' -64' Чайка (Песчанокопское) 1:1 Чертаново (Москва)
    17.04.2021 1' -90' Чертаново (Москва) 0:4 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    11.04.2021 71' -90' Чертаново (Москва) 2:4 Велес (Москва)
    02.04.2021 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:0 Чертаново (Москва)
    28.03.2021 1' -80' Чертаново (Москва) 0:1 Акрон (Тольятти)
    24.03.2021 1' -72' Торпедо (Москва) 3:0 Чертаново (Москва)
    14.03.2021 1' -29' Факел (Воронеж) 4:1 Чертаново (Москва)
    10.03.2021 1' -90' Чертаново (Москва) 1:1 Волгарь (Астрахань)
    54'
    06.03.2021 1' -81' Крылья Советов (Самара) 5:0 Чертаново (Москва)
    27.02.2021 1' -82' Текстильщик (Иваново) 1:0 Чертаново (Москва)
    05.12.2020 Был в запасе Алания (Владикавказ) 3:1 Чертаново (Москва)
    29.11.2020 Был в запасе Чертаново (Москва) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    01.08.2020 1' -77' Чертаново (Москва) 1:2 Спартак-2 (Москва)
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