Александр Канищев - статистика
#56 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Канищев
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1998 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|65
|Имя
|Александр
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Канищев
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1998 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново
|14
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|1' -46'
|Спартак-2 (Москва)
|4:3
|Чертаново (Москва)
|08.05.2021
|70' -90'
|Чертаново (Москва)
|1:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|02.05.2021
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|24.04.2021
|1' -64'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|17.04.2021
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:4
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|11.04.2021
|71' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:4
|Велес (Москва)
|02.04.2021
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Чертаново (Москва)
|28.03.2021
|1' -80'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Акрон (Тольятти)
|24.03.2021
|1' -72'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Чертаново (Москва)
|14.03.2021
|1' -29'
|Факел (Воронеж)
|4:1
|Чертаново (Москва)
|10.03.2021
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|1:1
|Волгарь (Астрахань)
|54'
|06.03.2021
|1' -81'
|Крылья Советов (Самара)
|5:0
|Чертаново (Москва)
|27.02.2021
|1' -82'
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Чертаново (Москва)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|3:1
|Чертаново (Москва)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|01.08.2020
|1' -77'
|Чертаново (Москва)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)