Владислав Мишин - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Мишин
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Мишин
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рязань
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|90' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Калуга (Калуга)
|01.11.2015
|81' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Чертаново (Москва)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|1:2
|Рязань (Рязань)
|11.10.2015
|89' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|04.10.2015
|85' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|24.08.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Витязь (Подольск)