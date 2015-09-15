Александр Рыжов - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Рыжов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Вес
|69
|Имя
|Александр
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Рыжов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -12'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|08.11.2015
|81' -90'
|Москва (Москва)
|6:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.11.2015
|90' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:0
|Карелия (Петрозаводск)
|26.10.2015
|90' -90'
|Псков-747 (Псков)
|2:4
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|21.10.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Строгино (Москва)
|17.10.2015
|89' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|05.10.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)