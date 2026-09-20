Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 14 млн

Матеус Перейра - статистика

Крузейро
5 мая 1996 (30), Белу-Оризонти
#10 | Полузащитник
175 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
30'
45, 71'
45'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
62' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крузейро
24
9/-1
5
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
30'
45, 71'
45'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
62' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2026
Крузейро
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
3 : 1
09.08.2026
Мирассол
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
0 : 1
31.07.2026
Крузейро
1' - 90'
66'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Интернасьонал
1 : 2
23.07.2026
Крузейро
1' - 90'
64'
33'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Крузейро
1 : 1
01.06.2026
Флуминенсе
1' - 90'
75'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
2 : 1
24.05.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 1
17.05.2026
Крузейро
1' - 89'
41'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Баия
1 : 2
10.05.2026
Крузейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крузейро
1 : 3
03.05.2026
Атлетико Минейро
1' - 78'
72'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
19.04.2026
Гремио
1' - 68'
66'
44'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
2 : 1
13.04.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
4 : 1
05.04.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
02.04.2026
Витория
1' - 90'
33'
90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
0 : 0
22.03.2026
Сантос
1' - 90'
83'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
3 : 3
16.03.2026
Васко да Гама
1' - 90'
54'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
2 : 0
12.03.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
1' - 90'
9'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Мирассол
2 : 2
12.02.2026
Крузейро
1' - 90'
8'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Крузейро
1 : 2
06.02.2026
Коритиба
1' - 90'
19'
90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
1' - 90'
Главные новости
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
23:39
1
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
23:25
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
4
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
1
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+