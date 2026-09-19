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Стокпорт Каунти
Бен Осборн
Статистика
€ 700 тыс
Бен Осборн - статистика
Стокпорт Каунти
5 августа 1994 (32), Дерби
#23 | Полузащитник
176 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.09.2026
Стокпорт Каунти
1' - 78'
Англия. Первая лига, 6 тур
Стокпорт Каунти
3 : 4
12.09.2026
Лестер
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
05.09.2026
Стокпорт Каунти
1' - 71'
Англия. Первая лига, 3 тур
Стокпорт Каунти
5 : 1
29.08.2026
Уиком Уондерерс
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
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Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
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Дерби Каунти
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Бернли
2 : 1
26.08.2025
Дерби Каунти
1' - 62'
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