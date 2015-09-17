Фернандо Аллосо - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Аллосо
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Парана
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Аллосо
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Парана
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2015
|77' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|22.10.2015
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:0
|Астерас (Триполис)
|17.09.2015
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|Спарта (Прага)