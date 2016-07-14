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    Эльвин Джамалов - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Эльвин
    Фамилия Джамалов
    Команда Габала
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габала 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 86' -90' Майнц (Майнц) 2:0 Габала (Габала)
    03.11.2016 Был в запасе Габала (Габала) 1:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    29.09.2016 86' -90' Габала (Габала) 2:3 Майнц (Майнц)
    25.08.2016 Был в запасе Марибор (Марибор) 1:0 Габала (Габала)
    18.08.2016 Был в запасе Габала (Габала) 3:1 Марибор (Марибор)
    04.08.2016 Был в запасе Габала (Габала) 1:0 Лилль (Лилль)
    21.07.2016 1' -90' Габала (Габала) 2:0 МТК (Будапешт)
    14.07.2016 Был в запасе МТК (Будапешт) 1:2 Габала (Габала)
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