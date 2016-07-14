Эльвин Джамалов - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Эльвин
|Фамилия
|Джамалов
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Эльвин
|Фамилия
|Джамалов
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габала
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|86' -90'
|Майнц (Майнц)
|2:0
|Габала (Габала)
|03.11.2016
|Был в запасе
|Габала (Габала)
|1:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|29.09.2016
|86' -90'
|Габала (Габала)
|2:3
|Майнц (Майнц)
|25.08.2016
|Был в запасе
|Марибор (Марибор)
|1:0
|Габала (Габала)
|18.08.2016
|Был в запасе
|Габала (Габала)
|3:1
|Марибор (Марибор)
|04.08.2016
|Был в запасе
|Габала (Габала)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|21.07.2016
|1' -90'
|Габала (Габала)
|2:0
|МТК (Будапешт)
|14.07.2016
|Был в запасе
|МТК (Будапешт)
|1:2
|Габала (Габала)