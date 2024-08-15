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Азербайджан. Премьер-лига
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Нефтчи
Эльвин Джамалов
Статистика
€ 300 тыс
Эльвин Джамалов - статистика
Нефтчи
4 февраля 1995 (31)
#4 | Полузащитник
175 см
Азербайджан
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сабах
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Сабах
0 : 1
15.08.2024
Сент-Патрикс
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Сент-Патрикс
1 : 0
08.08.2024
Сабах
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
23' - 120'
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
0 : 2
25.07.2024
Сабах
1' - 90'
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