Веролюб Салатич - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Веролюб
|Фамилия
|Салатич
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Веролюб
|Фамилия
|Салатич
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа
|6
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2018
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|33'
|23.08.2018
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|16.08.2018
|1' -90'
|Прогрес (Нидеркорн)
|2:2
|Уфа (Уфа)
|09.08.2018
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Прогрес (Нидеркорн)
|45'
|02.08.2018
|1' -90'
|Домжале (Домжале)
|1:1
|Уфа (Уфа)
|87'
|26.07.2018
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:0
|Домжале (Домжале)