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    Веролюб Салатич - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Веролюб
    Фамилия Салатич
    Команда Грассхоппер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа 6 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2018 1' -90' Уфа (Уфа) 1:1 Рейнджерс (Глазго)
    33'
    23.08.2018 1' -90' Рейнджерс (Глазго) 1:0 Уфа (Уфа)
    16.08.2018 1' -90' Прогрес (Нидеркорн) 2:2 Уфа (Уфа)
    09.08.2018 1' -90' Уфа (Уфа) 2:1 Прогрес (Нидеркорн)
    45'
    02.08.2018 1' -90' Домжале (Домжале) 1:1 Уфа (Уфа)
    87'
    26.07.2018 1' -90' Уфа (Уфа) 0:0 Домжале (Домжале)
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