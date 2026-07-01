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Кевин Люкассен - трансферы

Завершил карьеру
27 июля 1993 (33), Эйндховен
#19 | Нападающий
185 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.26 / -
Арджеш Питешти
Без клуба
Свободный агент
29.09.25 / 01.07.26
Без клуба
Арджеш Питешти
Свободный агент
01.07.25 / 29.09.25
Глория Бузэу
Без клуба
Свободный агент
08.10.23 / 31.07.24
Рапид
УТА Арад
Свободный агент
12.09.22 / 08.10.23
Кайсериспор
Рапид
Свободный агент
06.09.21 / 30.06.22
Кайсериспор
Сепси
Аренда
01.02.21 / 12.09.22
Фарул
Кайсериспор
800 тыс €
21.08.20 / 01.02.21
Политехника Яссы
Фарул
Свободный агент
17.01.20 / 21.08.20
Без клуба
Политехника Яссы
Свободный агент
01.07.19 / 17.01.20
Алмере Сити
Без клуба
Свободный агент
31.07.18 / 01.07.19
Нортгемптон Таун
Алмере Сити
Свободный агент
08.03.18 / 31.07.18
Без клуба
Нортгемптон Таун
Свободный агент
19.07.17 / 08.03.18
Санкт-Пельтен
Без клуба
Свободный агент
08.07.16 / 19.07.17
Слован
Санкт-Пельтен
?
21.02.14 / 08.07.16
Росс Каунти
Слован
121 тыс €
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