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01.07.26 / -
Свободный агент
29.09.25 / 01.07.26
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 29.09.25
Свободный агент
12.09.22 / 08.10.23
Свободный агент
06.09.21 / 30.06.22
Аренда
01.02.21 / 12.09.22
800 тыс €
21.08.20 / 01.02.21
Свободный агент
17.01.20 / 21.08.20
Без клуба
Свободный агент
01.07.19 / 17.01.20
Свободный агент
31.07.18 / 01.07.19
Свободный агент
08.03.18 / 31.07.18
Без клуба
Свободный агент
19.07.17 / 08.03.18
Свободный агент
08.07.16 / 19.07.17
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21.02.14 / 08.07.16
121 тыс €