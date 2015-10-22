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    Кевин Люкассен - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Кевин
    Фамилия Люкассен
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Эйндховен
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 июля 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2015 Был в запасе Брага (Брага) 2:1 Слован (Либерец)
    22.10.2015 62' -90' Слован (Либерец) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    87' 90'
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