Кевин Люкассен - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Люкассен
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эйндховен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Люкассен
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эйндховен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2015
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|2:1
|Слован (Либерец)
|22.10.2015
|62' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|87' 90'