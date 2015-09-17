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    Майкл де Лиув - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Майкл
    Фамилия де Лиув
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 октября 1986 (36 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 4 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 74' -90' Гронинген (Гронинген) 0:0 Брага (Брага)
    22.10.2015 78' -83' Слован (Либерец) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    83'
    01.10.2015 1' -83' Брага (Брага) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    17.09.2015 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:3 Марсель (Марсель)
    56'
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