Майкл де Лиув - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|де Лиув
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|де Лиув
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|4
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|74' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:0
|Брага (Брага)
|22.10.2015
|78' -83'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|83'
|01.10.2015
|1' -83'
|Брага (Брага)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|17.09.2015
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|56'