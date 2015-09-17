Уйгар Зейбек - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Уйгар
|Фамилия
|Зейбек
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бурса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Уйгар
|Фамилия
|Зейбек
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бурса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2016
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|16.02.2016
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|Локомотив (Москва)
|10.12.2015
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|1:1
|Селтик (Глазго)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|17.09.2015
|69' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|1:3
|Мольде (Мольде)