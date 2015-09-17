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    Уйгар Зейбек - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Уйгар
    Фамилия Зейбек
    Команда Фенербахче
    Состав Молодежный
    Родной город Бурса
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 июня 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фенербахче 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2016 Был в запасе Локомотив (Москва) 1:1 Фенербахче (Стамбул)
    16.02.2016 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 2:0 Локомотив (Москва)
    10.12.2015 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 1:1 Селтик (Глазго)
    01.10.2015 Был в запасе Селтик (Глазго) 2:2 Фенербахче (Стамбул)
    17.09.2015 69' -90' Фенербахче (Стамбул) 1:3 Мольде (Мольде)
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