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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Селтик
Фенербахче - Селтик: обзор матча 10 декабря 2015
Фенербахче
10.12.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
Селтик
39'
Л. Маркович
75'
К. Коммонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Селтик
90'
+4
Желтая карточка
М. Лустиг
90'
Желтая карточка
К. Тирни
Замена
Д. Эркин
️️️️
Фернандао
86'
Замена
О. Туфан
️️️️
Л. Маркович
83'
83'
Желтая карточка
Д. Боята
75'
ГОЛ! 1:1!
К. Коммонс
Пас отдал
М. Лустиг
74'
Замена
К. Коммонс
️️️️
С. Аллан
74'
Замена
Т. Рогич
️️️️
С. Йохансен
Красная карточка
Диего
67'
63'
Замена
Д. Форрест
️️️️
С. Армстронг
Желтая карточка
А. Ба
51'
ГОЛ! 1:0!
Л. Маркович
Пас отдал
Г. Генюл
39'
14'
Желтая карточка
Й. Шимунович
5'
Желтая карточка
С. Йохансен
Желтая карточка
Диего
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
5
Соуза
ЦП
10
Диего
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Стефан Йохансен
ЦП
19
Скотт Аллан
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
15
Уйгар Зейбек
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
Селтик
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
4-3-1-2
1
Фабиано
33
Али Калдырым
30
Ба
77
Генюл
22
Алвеш
4
Потук
5
Топал
5
Соуза
10
Диего
9
Фернандао
8
Маркович
4-1-4-1
1
Гордон
55
Шимунович
28
Боята
23
Лустиг
6
Тирни
55
Биттон
19
Аллан
42
МакГрегор
17
Армстронг
10
Йохансен
27
Чифци
9
Фернандао
88
Эркин
88
Эркин
9
Фернандао
8
Маркович
11
Туфан
11
Туфан
8
Маркович
17
Армстронг
49
Форрест
49
Форрест
17
Армстронг
19
Аллан
15
Коммонс
15
Коммонс
19
Аллан
10
Йохансен
7
Рогич
7
Рогич
10
Йохансен
Остались в запасе
Фенербахче
Селтик
15
Уйгар Зейбек
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
1
Волкан Демирель
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Главный тренер
Витор Перейра
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
15
Уйгар Зейбек
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
1
Волкан Демирель
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Остались в запасе
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Фенербахче - Селтик
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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