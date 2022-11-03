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Калифа Кулибали
Статистика
Калифа Кулибали - статистика
Завершил карьеру
21 августа 1991 (35), Бамако
#18 | Нападающий
197 см
Мали
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Лига 2 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
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Кубок африканских наций 2021
Франция. Лига 1 2021/2022
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Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Кубок африканских наций 2017
Лига Европы 2017/2018
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Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Бельгия. Плей-офф 2015/2016
Бельгия. Про-Лига 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Црвена Звезда
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Монако
4 : 1
03.11.2022
Црвена Звезда
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Црвена Звезда
4 : 1
06.10.2022
Ференцварош
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.09.2022
Црвена Звезда
59' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Црвена Звезда
0 : 1
08.09.2022
Монако
88' - 90'
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