Денис Буанга - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Буанга
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Буанга
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 1994 (28 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Лос-Анджелес
|3:2
|Портленд
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Портленд (Портленд)