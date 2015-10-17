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    Яу Йебоа - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Яу
    Фамилия Йебоа
    Команда Твенте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 марта 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2015 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    07.11.2015 1' -75' Лилль (Лилль) 1:1 Бастия (Бастия)
    01.11.2015 79' -90' Ницца (Ницца) 0:0 Лилль (Лилль)
    25.10.2015 75' -90' Лилль (Лилль) 1:2 Марсель (Марсель)
    17.10.2015 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:1 Лилль (Лилль)
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