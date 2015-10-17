Яу Йебоа - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Яу
|Фамилия
|Йебоа
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Яу
|Фамилия
|Йебоа
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2015
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|07.11.2015
|1' -75'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Бастия (Бастия)
|01.11.2015
|79' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|25.10.2015
|75' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:1
|Лилль (Лилль)