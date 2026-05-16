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Норвегия. Элитсериен
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Викинг
Ветон Бериша
Статистика
€ 500 тыс
Ветон Бериша - статистика
Викинг
13 апреля 1994 (32)
#14 | Нападающий
172 см
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Команда
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Викинг
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Викинг
6 : 3
16.05.2026
Старт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
КФУМ-Камератене
0 : 2
10.05.2026
Викинг
82' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Волеренга
0 : 1
06.04.2026
Викинг
Был в запасе
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