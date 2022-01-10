Чакер Алхадур - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Чакер
|Фамилия
|Алхадур
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нант
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Чакер
|Фамилия
|Алхадур
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нант
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коморские Острова
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2022
|1' -90'
|Камерун
|2:1
|Коморские Острова
|18.01.2022
|Был в запасе
|Гана
|2:3
|Коморские Острова
|14.01.2022
|Был в запасе
|Марокко
|2:0
|Коморские Острова
|10.01.2022
|Был в запасе
|Коморские Острова
|0:1
|Габон