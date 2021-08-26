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Деян Дразич
Статистика
Деян Дразич - статистика
Завершил карьеру
26 сентября 1995 (30)
#71 | Нападающий
176 см
Сербия
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Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Слован
2 : 2
26.08.2021
Олимпиакос
79' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Олимпиакос
3 : 0
19.08.2021
Слован
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Слован
1 : 1
10.08.2021
Линкольн
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 3
05.08.2021
Слован
86' - 90'
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