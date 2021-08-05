Деян Дразич - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Дразич
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Дразич
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|79' -89'
|Слован (Братислава)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|19.08.2021
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|3:0
|Слован (Братислава)
|10.08.2021
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|1:1
|Линкольн (Гибралтар)
|05.08.2021
|86' -89'
|Линкольн (Гибралтар)
|1:3
|Слован (Братислава)