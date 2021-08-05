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    Деян Дразич - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Деян
    Фамилия Дразич
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 79' -89' Слован (Братислава) 2:2 Олимпиакос (Пирей)
    19.08.2021 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 3:0 Слован (Братислава)
    10.08.2021 Был в запасе Слован (Братислава) 1:1 Линкольн (Гибралтар)
    05.08.2021 86' -89' Линкольн (Гибралтар) 1:3 Слован (Братислава)
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