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Андреас Виндхейм
Статистика
Андреас Виндхейм - статистика
Завершил карьеру
4 августа 1995 (31), Берген
#32 | Защитник
184 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2023
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лиллестрем
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Лиллестрем
3 : 1
04.06.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
ХамКам
0 : 0
29.05.2023
Лиллестрем
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Лиллестрем
1 : 2
16.05.2023
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Одд
0 : 1
12.05.2023
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Лиллестрем
1 : 2
07.05.2023
Буде-Глимт
Был в запасе
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