Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Канзаc Сити
Магомед-Шапи Сулейманов
Статистика
€ 2,50 млн
Магомед-Шапи Сулейманов - статистика
Канзаc Сити
16 декабря 1999 (26), Махачкала
#93 | Нападающий
170 см | 65 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 26 тур
Канзаc Сити
3 : 1
13.09.2026
Лос-Анджелес
85' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Канзаc Сити
0 : 3
30.08.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 66'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Греция. Суперлига 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Турция. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. ФНЛ 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Канзаc Сити
19
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 26 тур
Канзаc Сити
3 : 1
13.09.2026
Лос-Анджелес
85' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Канзаc Сити
0 : 3
30.08.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 66'
США. МЛС, 22 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
24.08.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Канзаc Сити
1 : 1
20.08.2026
Сент-Луис
64' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Канзаc Сити
0 : 2
02.08.2026
Динамо Хьюстон
82' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Лос-Анджелес
4 : 0
26.07.2026
Канзаc Сити
62' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
2 : 1
23.07.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
3 : 2
17.07.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Канзаc Сити
1 : 2
24.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
82' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Остин
1 : 2
17.05.2026
Канзаc Сити
46' - 90'
80'
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
90' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Портленд
6 : 0
10.05.2026
Канзаc Сити
1' - 46'
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
1 : 1
02.05.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
5 : 0
26.04.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
18.04.2026
Канзаc Сити
87' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
1 : 3
12.04.2026
Сан-Хосе
1' - 66'
54'
США. МЛС, 6 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 1
04.04.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Канзаc Сити
1 : 4
22.03.2026
Колорадо
1' - 70'
44'
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
15.03.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
0 : 1
08.03.2026
Сан-Диего
1' - 79'
США. МЛС, 2 тур
Канзаc Сити
2 : 2
01.03.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Хосе
3 : 0
22.02.2026
Канзаc Сити
1' - 68'
Главные новости
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
5
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
2
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
1
Видео
Головин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
6
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
12
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
10
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+