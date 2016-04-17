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Ярослав Деда
Статистика
Ярослав Деда - статистика
Завершил карьеру
28 мая 1999 (27)
#59 | Нападающий
170 см | 66 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Украина. Плей-офф 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волынь
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Волынь
0 : 0
17.04.2016
Карпаты
86' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Динамо К
3 : 0
10.04.2016
Волынь
1' - 58'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Волынь
1 : 0
13.03.2016
Сталь
1' - 26'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Волынь
2 : 2
07.08.2015
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Волынь
1 : 4
23.07.2015
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Ворскла
1 : 1
18.07.2015
Волынь
Был в запасе
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