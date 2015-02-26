Статистика по турнирам

Лига Европы 2014/2015 Голландия. Эредивизие 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Голландия. Эредивизие 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Германия. Бундеслига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008