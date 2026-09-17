Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никита Киреев - статистика

Динамо Вг
25 декабря 1998 (27), Тольятти
#22 | Нападающий
181 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Динамо Вг
0 : 0
17.09.2026
Спартак-2
1' - 90'
73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Тверь
2 : 0
13.09.2026
Динамо Вг
1' - 90'
36'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
2 : 3
06.09.2026
Искра
1' - 90'
78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Муром
2 : 1
30.08.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Вг
15
3
2
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Динамо Вг
0 : 0
17.09.2026
Спартак-2
1' - 90'
73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Тверь
2 : 0
13.09.2026
Динамо Вг
1' - 90'
36'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
2 : 3
06.09.2026
Искра
1' - 90'
78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Муром
2 : 1
30.08.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо Вг
2 : 2
23.08.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
11'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Звезда
1 : 1
16.08.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Динамо Вг
0 : 1
09.08.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
1' - 90'
85'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
1' - 90'
81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
1' - 90'
73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Спартак-2
1 : 2
31.05.2026
Динамо Вг
1' - 90'
17'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо Вг
2 : 1
24.05.2026
Тверь
1' - 90'
90'
48, 52'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Искра
2 : 1
16.05.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Динамо Вг
0 : 1
10.05.2026
Муром
60' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Балтика-2
1 : 0
29.03.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Главные новости
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
2
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
8
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
2
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
6
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
2
«Краснодар» принял решение по экс-игроку сборной Англии
13:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+