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Жеферсон
Статистика
Жеферсон - статистика
Завершил карьеру
13 мая 1994 (32)
#3 | Защитник
181 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА София
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Базель
2 : 0
25.08.2022
ЦСКА София
73' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
ЦСКА София
1 : 0
18.08.2022
Базель
83' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Сент-Патрикс
0 : 2
11.08.2022
ЦСКА София
71' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
ЦСКА София
0 : 1
04.08.2022
Сент-Патрикс
76' - 90'
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