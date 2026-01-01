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Румыния. Лига I
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Сепси
Богдан Вэтэжелу
Трансферы
€ 500 тыс
Богдан Вэтэжелу - трансферы
Сепси
24 апреля 1993 (33), Островени
#5 | Защитник
171 см
Румыния
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Тип трансфера
01.01.26 / -
Актобе
Без клуба
Свободный агент
24.02.24 / 01.01.26
Университатя Клуж
Актобе
Свободный агент
01.07.23 / 24.02.24
Университатя
Университатя Клуж
Свободный агент
01.07.19 / 01.07.23
Спарта
Университатя
350 тыс €
21.01.19 / 30.06.19
Спарта
Яблонец
Аренда
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Университатя
Спарта
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