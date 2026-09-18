Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Богдан Вэтэжелу - статистика

Сепси
24 апреля 1993 (33), Островени
#5 | Защитник
171 см
Румыния
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
УТА Арад
1 : 0
18.09.2026
Сепси
72' - 90'
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 1
12.09.2026
ЧФР Клуж
Был в запасе
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
5 : 0
05.09.2026
Сепси
46' - 90'
Румыния. Лига I, 7 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
29.08.2026
Сепси
82' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Актобе
16
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
3 : 2
24.08.2025
Жетысу
1' - 24'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Актобе
2 : 1
17.08.2025
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Елимай
2 : 1
10.08.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
0 : 1
03.08.2025
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Актобе
0 : 0
20.07.2025
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Актобе
2 : 0
05.07.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Туран
0 : 3
29.06.2025
Актобе
1' - 90'
14'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Актобе
0 : 1
22.06.2025
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
14.06.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе
1 : 2
30.05.2025
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Жетысу
2 : 1
25.05.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Окжетпес
1 : 3
17.05.2025
Актобе
1' - 90'
45'
85'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Актобе
1 : 0
11.05.2025
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Женис
0 : 1
03.05.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Актобе
1 : 0
26.04.2025
Улытау
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Актобе
4 : 1
06.04.2025
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
0 : 4
30.03.2025
Актобе
1' - 90'
75'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
0 : 0
01.03.2025
Актобе
1' - 90'
Главные новости
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
1
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
4
Тедеев высказался о варианте с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
1
«Краснодар» принял решение по экс-игроку сборной Англии
13:37
Бубнов оценил шансы «Спартака» и «Динамо» на победу в РПЛ
13:26
Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
13:17
6
Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб РПЛ
13:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+