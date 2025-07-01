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Маттиа Дель Фаверо
Трансферы
Маттиа Дель Фаверо - трансферы
Завершил карьеру
5 июня 1998 (28)
#50 | Вратарь
Италия
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Тип трансфера
01.07.25 / -
Осиек
Без клуба
Свободный агент
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