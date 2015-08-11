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    Алексей Демида - статистика

    #91 | Нападающий
    Имя Алексей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Демида
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июня 1997 (25 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2015 81' -90' Локомотив (Лиски) 1:1 Калуга (Калуга)
    04.10.2015 86' -90' Тамбов (Тамбов) 2:2 Локомотив (Лиски)
    22.08.2015 1' -66' Локомотив (Лиски) 5:0 Арсенал-2 (Тула)
    17.08.2015 1' -66' Динамо Бр (Брянск) 0:0 Локомотив (Лиски)
    11.08.2015 60' -90' Локомотив (Лиски) 1:2 Витязь (Подольск)
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