Алексей Демида - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Демида
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Демида
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|81' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:1
|Калуга (Калуга)
|04.10.2015
|86' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|2:2
|Локомотив (Лиски)
|22.08.2015
|1' -66'
|Локомотив (Лиски)
|5:0
|Арсенал-2 (Тула)
|17.08.2015
|1' -66'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|11.08.2015
|60' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:2
|Витязь (Подольск)