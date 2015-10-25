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Алексей Демида
Статистика
Алексей Демида - статистика
Завершил карьеру
10 июня 1997 (29)
#91 | Нападающий
176 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Локомотив
1 : 1
25.10.2015
Калуга
81' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Тамбов
2 : 2
04.10.2015
Локомотив
86' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Локомотив
5 : 0
22.08.2015
Арсенал-2
1' - 66'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Динамо Бр
0 : 0
17.08.2015
Локомотив
1' - 66'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Локомотив
1 : 2
11.08.2015
Витязь
60' - 90'
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