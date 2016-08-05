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    Джейми Стерри - статистика

    #46 | Защитник
    Имя Джейми
    Фамилия Стерри
    Команда Ньюкасл
    Состав Молодежный
    Родной город Ньюкасл-апон-Тайн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 ноября 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 75
    тыс
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