Джейми Стерри - статистика
#46 | Защитник
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Стерри
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ньюкасл-апон-Тайн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Стерри
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ньюкасл-апон-Тайн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюкасл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2017
|90' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|21.01.2017
|80' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|4:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|20.08.2016
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|05.08.2016
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)