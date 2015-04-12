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    Айказ Зилабян - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Айказ
    Отчество Толикович
    Фамилия Зилабян
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 1996 (27 лет)
    Рост 166
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.05.2015 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    22.05.2015 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    03.05.2015 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:3 Локомотив (мол) (Москва)
    24.04.2015 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    19.04.2015 90' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    12.04.2015 86' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:4 ЦСКА (мол) (Москва)
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