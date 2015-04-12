|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.05.2015
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.05.2015
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|03.05.2015
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|24.04.2015
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|19.04.2015
|90' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|12.04.2015
|86' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:4
|ЦСКА (мол) (Москва)