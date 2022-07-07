Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мацей Гаес - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Мацей
    Фамилия Гаес
    Команда Лехия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 марта 1991 (31 год)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лехия 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Лехия (Гданьск) 1:2 Рапид (Вена)
    21.07.2022 1' -90' Рапид (Вена) 0:0 Лехия (Гданьск)
    14.07.2022 1' -65' Академия Пандева (Струмица) 1:2 Лехия (Гданьск)
    37'
    07.07.2022 1' -78' Лехия (Гданьск) 4:1 Академия Пандева (Струмица)
    74'
    • Читайте нас: 
    11