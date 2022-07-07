Мацей Гаес - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Мацей
|Фамилия
|Гаес
|Команда
|Лехия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 марта 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Имя
|Мацей
|Фамилия
|Гаес
|Команда
|Лехия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 марта 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лехия
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Лехия (Гданьск)
|1:2
|Рапид (Вена)
|21.07.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|0:0
|Лехия (Гданьск)
|14.07.2022
|1' -65'
|Академия Пандева (Струмица)
|1:2
|Лехия (Гданьск)
|37'
|07.07.2022
|1' -78'
|Лехия (Гданьск)
|4:1
|Академия Пандева (Струмица)
|74'