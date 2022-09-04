Эрик Святченко - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Святченко
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виборг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 октября 1991 (31 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Святченко
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виборг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 октября 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 43'
|Мидтьюлланд
|0:1
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 21 тур
|06.03.2023
|63' - 90'
|Ольборг
|0:0
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|20.02.2023
|1' - 65'
|Виборг
|0:4
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|16
|0
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -43'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.03.2023
|63' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|20.02.2023
|1' -65'
|Виборг (Виборг)
|0:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|13.11.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|07.11.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:0
|Нордшелланд (Фарум)
|54'
|22.10.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|84'
|16.10.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|02.10.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|18.09.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|72'
|04.09.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|29.08.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|68'
|20.08.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|12.08.2022
|1' -17'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|8'
|05.08.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|29.07.2022
|1' -66'
|Оденсе (Оденсе)
|1:5
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|15.07.2022
|1' -68'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Рандерс (Рандерс)
|59'