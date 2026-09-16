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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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€ 500 тыс

Эрик Святченко - статистика

Порт
4 октября 1991 (34), Виборг
#28 | Защитник
185 см
Дания
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Порт
1 : 2
16.09.2026
Виссел Кобе
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
30.08.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
10
1
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 23 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
30.08.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
20.08.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
08.08.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Канзаc Сити
0 : 2
02.08.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Динамо Хьюстон
3 : 0
26.07.2026
Остин
85' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
23.07.2026
Ди Си Юнайтед
61' - 90'
90'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
17.05.2026
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
14.05.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Остин
2 : 0
26.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
23.04.2026
Сан-Диего
90' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Орландо Сити
0 : 1
19.04.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
6 : 2
12.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 72'
США. МЛС, 5 тур
Даллас
4 : 3
22.03.2026
Динамо Хьюстон
1' - 68'
31'
54'
45'
68'
США. МЛС, 4 тур
Динамо Хьюстон
3 : 2
15.03.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
01.03.2026
Лос-Анджелес
1' - 85'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
22.02.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
85'
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