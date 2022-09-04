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    Эрик Святченко - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Эрик
    Фамилия Святченко
    Команда Мидтьюлланд
    Состав Основной
    Родной город Виборг
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 октября 1991 (31 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 43' Мидтьюлланд 0:1 Люнгбю Дания. Суперлига, 21 тур
    06.03.2023 63' - 90' Ольборг 0:0 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 20 тур
    20.02.2023 1' - 65' Виборг 0:4 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 16 0 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -43' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    06.03.2023 63' -90' Ольборг (Ольборг) 0:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    20.02.2023 1' -65' Виборг (Виборг) 0:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
    13.11.2022 1' -90' Рандерс (Рандерс) 0:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    07.11.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:0 Нордшелланд (Фарум)
    54'
    22.10.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    84'
    16.10.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    02.10.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Виборг (Виборг)
    18.09.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    72'
    04.09.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Ольборг (Ольборг)
    29.08.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    68'
    20.08.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Орхус (Орхус)
    12.08.2022 1' -17' Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    8'
    05.08.2022 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    29.07.2022 1' -66' Оденсе (Оденсе) 1:5 Мидтьюлланд (Хернинг)
    15.07.2022 1' -68' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Рандерс (Рандерс)
    59'
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