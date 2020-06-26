Статистика по турнирам

Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Германия. Бундеслига 2008/2009 Германия. Бундеслига 2007/2008