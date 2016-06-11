Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Станислав Шестак - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Станислав
    Фамилия Шестак
    Состав Без клуба
    Родной город Брешов
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 декабря 1982 (40 лет)
    Рост 179
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словакия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2016 64' -90' Германия 3:0 Словакия
    20.06.2016 Был в запасе Словакия 0:0 Англия
    15.06.2016 Был в запасе Россия 1:2 Словакия
    11.06.2016 Был в запасе Уэльс 2:1 Словакия
    • Читайте нас: 
    11