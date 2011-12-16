Статистика по турнирам

Лига Европы 2011/2012 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Испания. Примера 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008