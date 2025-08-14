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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Шахтер
Марьян Швед
Статистика
€ 800 тыс
Марьян Швед - статистика
Шахтер
16 июля 1997 (29)
#9 | Нападающий
171 см | 63 кг
Украина
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Шахтер
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Шахтер
0 : 0
14.08.2025
Панатинаикос
109' - 120'
Лига Европы, 3 раунд
Панатинаикос
0 : 0
07.08.2025
Шахтер
76' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Шахтер
2 : 0
31.07.2025
Бешикташ
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Бешикташ
2 : 4
24.07.2025
Шахтер
Был в запасе
Лига Европы, 1 раунд
Ильвес
0 : 0
17.07.2025
Шахтер
55' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Шахтер
6 : 0
10.07.2025
Ильвес
Был в запасе
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