Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Жереми Дудзяк - статистика

Бейджин Гуоань
28 августа 1995 (31), Дуйсбург
#28 | Полузащитник
176 см
Германия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Бейджин Гуоань
3 : 1
15.09.2026
Пхохан Стилерс
1' - 82'
46'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Герта
10
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Герта
2 : 1
10.05.2026
Гройтер Фюрт
89' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Магдебург
1 : 0
03.05.2026
Герта
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1 : 1
19.04.2026
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Герта
0 : 1
11.04.2026
Кайзерслаутерн
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Фортуна
2 : 5
22.03.2026
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Герта
1 : 1
14.03.2026
Бохум
1' - 77'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Пройссен
1 : 2
08.03.2026
Герта
82' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Герта
2 : 1
01.03.2026
Нюрнберг
1' - 83'
20'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Падерборн
5 : 2
22.02.2026
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Герта
2 : 3
14.02.2026
Ганновер-96
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Эльверсберг
0 : 3
07.02.2026
Герта
72' - 90'
78'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Герта
2 : 2
01.02.2026
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Карлсруэ
2 : 2
24.01.2026
Герта
66' - 90'
79'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Герта
0 : 0
17.01.2026
Шальке-04
35' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
1 : 0
21.11.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
08.11.2025
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 0
01.11.2025
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Герта
1 : 0
25.10.2025
Фортуна
Был в запасе
Главные новости
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
1
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
1
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
2
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
1
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
9
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
1
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+