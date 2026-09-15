Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур