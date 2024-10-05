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Дэйли Синкгравен
Статистика
Дэйли Синкгравен - статистика
Завершил карьеру
4 июля 1995 (31), Ассен
#24 | Защитник
179 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
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Лига Европы 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 9 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
05.10.2024
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
3 : 1
30.09.2024
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
26.09.2024
Бетис
1' - 46'
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
2 : 1
21.09.2024
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Леганес
2 : 1
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