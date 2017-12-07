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Марвин Бодри
Статистика
Марвин Бодри - статистика
Завершил карьеру
26 января 1990 (36), Реймс
#3 | Защитник
187 см
Конго
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Кубок Африканских Наций 2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зюлте-Варегем
4
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Зюлте-Варегем
3 : 2
07.12.2017
Лацио
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Ницца
3 : 1
23.11.2017
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Витесс
0 : 2
02.11.2017
Зюлте-Варегем
1' - 90'
3'
Лига Европы, 3 тур
Зюлте-Варегем
1 : 1
19.10.2017
Витесс
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Лацио
2 : 0
28.09.2017
Зюлте-Варегем
1' - 85'
50'
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