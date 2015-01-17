Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Борис Мубио - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Борис
    Фамилия Мубио
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 октября 1988 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Конго 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2015 1' -90' Конго 2:4 ДР Конго
    25.01.2015 Был в запасе Конго 2:1 Буркина-Фасо
    21.01.2015 1' -90' Габон 0:1 Конго
    45'
    17.01.2015 1' -90' Экваториальная Гвинея 1:1 Конго
    24'
    • Читайте нас: 
    11