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    Кристоффер Мафумби - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Кристоффер
    Фамилия Мафумби
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 марта 1994 (29 лет)
    Рост 196
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Конго 4 -6 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2015 1' -90' Конго 2:4 ДР Конго
    25.01.2015 1' -90' Конго 2:1 Буркина-Фасо
    21.01.2015 1' -90' Габон 0:1 Конго
    17.01.2015 1' -90' Экваториальная Гвинея 1:1 Конго
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