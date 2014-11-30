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    Александр Дехтяренко - статистика

    #50 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Дехтяренко
    Команда Мариуполь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.03.2015 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 2:1 Заря (Луганск)
    27.02.2015 Был в запасе Черноморец (Одесса) 0:0 Мариуполь (Мариуполь)
    07.12.2014 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Металлург (Запорожье)
    30.11.2014 89' -90' Волынь (Луцк) 3:1 Мариуполь (Мариуполь)
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