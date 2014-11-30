Александр Дехтяренко - статистика
#50 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Дехтяренко
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Дехтяренко
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Заря (Луганск)
|27.02.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|07.12.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлург (Запорожье)
|30.11.2014
|89' -90'
|Волынь (Луцк)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)