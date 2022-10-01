Тимо Баумгартль - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Тимо
|Фамилия
|Баумгартль
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Тимо
|Фамилия
|Баумгартль
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Унион
|0:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Унион
|0:0
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|РБ Лейпциг
|1:2
|Унион
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Унион
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|19.02.2023
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|11.02.2023
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:2
|Унион (Берлин)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|06.11.2022
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|5:0
|Унион (Берлин)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|2:1
|Унион (Берлин)
|16.10.2022
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|2:0
|Боруссия (Дортмунд)
|16'
|01.10.2022
|1' -74'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Унион (Берлин)
|18.09.2022
|1' -62'
|Унион (Берлин)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Унион (Берлин)