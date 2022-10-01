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    Тимо Баумгартль - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Тимо
    Фамилия Баумгартль
    Команда Унион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 марта 1996 (27 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Унион 0:0 Кельн Германия. Бундеслига, 23 тур
    19.02.2023 1' - 90' Унион 0:0 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 21 тур
    11.02.2023 Был в запасе РБ Лейпциг 1:2 Унион Германия. Бундеслига, 20 тур
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